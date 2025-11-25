Bosna Hersek tarihinin önemli günlerinden "Devlet Günü" törenlerle kutlanıyor
Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü" dolayısıyla başkent Saraybosna'da törenler düzenlendi.
Saraybosna
Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te yapılan Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri 82 yıldır kutlanan "Devlet Günü" kapsamında, başkentin önemli yerlerinde tören düzenlendi.
Başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda yapılan ilk törende Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi. Törenler, başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Kovaçi Şehitliği'nde basına yaptığı açıklamada, ülkesinin savaşı da yaşadığını ifade ederek, "Bosna Hersek, bin yıldır yıkılmaz bir devlet olduğunu gösterdi." dedi.
"Devlet Günü" törenlerine konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic'in yanı sıra bakanlar, yerel yetkililer ve çok sayıda kişi de katıldı.
Etkinlikler kapsamında Kovaçi Şehitliği'nde bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi.
Bosna Hersek'te "Devlet Günü" vesilesiyle başkentteki tarihi Vijecnica Kütüphanesinde de resepsiyon düzenlenecek.
Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde "milli bayram" olarak kabul edilmiyor.
Devlet Günü 82 yıldır kutlanıyor
Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.
Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.
Oturumda Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.
