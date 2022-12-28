Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı, Hırvat Borjana Kristo oldu
Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı, Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Borjana Kristo oldu.
Saraybosna
Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin olağanüstü oturumunda Kristo'nun başkanlığı için düzenlenen oylamada, meclis üyelerinin 28'i "evet", 15'i "hayır" oyu kullandı.
Oylamada HDZ'li Kristo, oy çokluğuyla ülkenin yeni Bakanlar Konseyi Başkanı oldu.
Meclis oturumunda konuşma yapan Kristo, "Bizi bölen 'çatışmaları' geride bırakmalıyız." dedi.
Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi, 22 Aralık'taki oturumunda, Kristo'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve konseyin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Kristo’nun hükümet kurma görevini onaylarken Hırvat üye Zeljko Komsic karşı çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.