Dolar
28.99
Euro
31.22
Altın
1,995.76
ETH/USDT
2,250.00
BTC/USDT
42,377.00
BIST 100
7,756.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Gençler için Meslek Sırları ve Kariyer Yönetimi" başlıklı programda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Nahal Oz kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını, dolayısıyla sivil kayıp sayısının arttığını belirtti.

Selen Valente Rasquinho  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi

Brüksel

Borrell, Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısının öncesinde Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmesine değinen Borrell, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve BMGK'deki AB üyelerinin "evet" oyu kullandığına dikkati çekti.

Borrell, şunları kaydetti:

"Bu arada bombardıman olağanüstü bir yoğunlukla devam ediyor. G7 toplantılarından ve diğer toplantılardan bu yana, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde kullandığı taktiklerin aynısını güneyde de kullanmaması gerektiğini söylüyorduk. Ama her zaman aynı, hatta en kötüsü. Dolayısıyla masum sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor."

"Binlerce kişi Mısır sınırına itiliyor." diyen Borrell, "Gazze'de sığınacak yer kalmadı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun her ferdini su verimliliği seferberliğimize desteğe çağırıyoruz
Atatürk'ün yatı Savarona öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak
Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Benzer haberler

İsrailli tanıklar, İsrail tanklarının kendi vatandaşlarını da öldürdüğünü bir kez daha doğruladı

İsrailli tanıklar, İsrail tanklarının kendi vatandaşlarını da öldürdüğünü bir kez daha doğruladı

TBMM "Gazze'de kadın ve çocuk olmak" konulu konferans düzenleyecek

Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "en kötü taktiğini" kullandığını söyledi

AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek

AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "Küresel Gazze Grevi"
11. Boğaziçi Film Festivali'nde "A House In Jerusalem" filmi izleyicilerle buluştu

11. Boğaziçi Film Festivali'nde "A House In Jerusalem" filmi izleyicilerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet