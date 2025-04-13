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Dünya

Bölgesel farklılıklar Yunanistan'da vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sınırlandırıyor

Yunanistan'daki sağlık sistemindeki bölgesel farklılıkların, vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde sınırladığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Bölgesel farklılıklar Yunanistan'da vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sınırlandırıyor

Gümülcine

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, Yunanistan, Avrupa Birliği içinde hastane erişimi açısından en büyük bölgesel farklılıkların gözlendiği ülkeler arasında yer aldı.

Atina, hastanelere erişim bakımından Avrupa genelinde en iyi hizmet alan bölgeler arasında yer alırken, buna karşılık, ülkenin birçok bölgesinde özellikle adalarda vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan'ın Avrupa'da kişi başına en fazla doktora sahip ülke olmasına rağmen, birçok bölgede hastane hizmetlerinin yetersiz olduğu ifade edildi.

Yunan basınında konuyla ilgili yer alan değerlendirmeler, Yunanistan'da "ciddi bir coğrafi eşitsizlik" olduğunu vurgularken, özellikle ada ve uzak bölgelerde sağlık altyapısının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerektiği gündeme getirildi.

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