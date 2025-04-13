Bölgesel farklılıklar Yunanistan'da vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sınırlandırıyor
Yunanistan'daki sağlık sistemindeki bölgesel farklılıkların, vatandaşların temel sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde sınırladığı bildirildi.
Gümülcine
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı son verilere göre, Yunanistan, Avrupa Birliği içinde hastane erişimi açısından en büyük bölgesel farklılıkların gözlendiği ülkeler arasında yer aldı.
Atina, hastanelere erişim bakımından Avrupa genelinde en iyi hizmet alan bölgeler arasında yer alırken, buna karşılık, ülkenin birçok bölgesinde özellikle adalarda vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.
Öte yandan, Yunanistan'ın Avrupa'da kişi başına en fazla doktora sahip ülke olmasına rağmen, birçok bölgede hastane hizmetlerinin yetersiz olduğu ifade edildi.
Yunan basınında konuyla ilgili yer alan değerlendirmeler, Yunanistan'da "ciddi bir coğrafi eşitsizlik" olduğunu vurgularken, özellikle ada ve uzak bölgelerde sağlık altyapısının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerektiği gündeme getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.