Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

BM'ye göre, Orta Doğu'da son dönemdeki çatışmalar nedeniyle 330 binden fazla kişi zorla yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Orta Doğu'da son dönemde artan çatışmalar nedeniyle 330 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
BM'ye göre, Orta Doğu'da son dönemdeki çatışmalar nedeniyle 330 binden fazla kişi zorla yerinden edildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Cenevre

Saltmarsh, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu genelinde yoğunlaşan çatışmaların önemli nüfus hareketlerine yol açtığını belirten Saltmarsh, "Orta Doğu ve ötesindeki son çatışmalar nedeniyle 330 binden fazla kişi zorla yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Saltmarsh, Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların binlerce ailenin kaçmasına neden olduğunu belirterek, BMMYK'nin yerinden edilmiş kişilere destek verdiğini ve gerektiğinde yardımlarını artırmaya hazırlandığını kaydetti.

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın başkenti Tahran'dan saldırıların ilk 2 gününde 100 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyleyen Saltmarsh, güncel rakamın da mevcut olmadığını vurguladı.

Saltmarsh, son olaylarla bağlantılı olarak İran'dan sınır ötesi hareketlerde henüz büyük bir artış yaşanmadığına değinerek, "Şiddet yoğunlaştıkça, acilen diyalog ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümetinin bildirdiğine göre, İsrail'in ülkeyi hedef almasının ardından çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 30 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini kaydeden Saltmarsh, "Afganistan ve Pakistan'da da iç göç haberleri var. Afganistan'da tahmini 115 bin, Pakistan'da ise yaklaşık 3 bin kişi yerinden edilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Saltmarsh, güvenli alan için hareket etmesi veya sınırları geçmesi gereken tüm sivillere güvenli geçiş sağlanmasının gerekliliğine işaret etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ve daha geniş bölgedeki çatışmalar nedeniyle yalnızca Lübnan'da 83 binden fazla insan evlerini terk ederken, bu çatışma milyonlarca insanın hayatını mahvetme tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

