BM'ye göre İsrail'in işgali karşısında Gazze'nin yüzde 65'i Filistinliler için yasak bölge
İsrail ordusunun ateşkesi bozup saldırılarına yeniden başlaması üzerine, BM, İsrail ordusunun yayınladığı yeni sürgün emirleri, tampon bölgede işgalini artırmasıyla Gazze Şeridi'nin yüzde 65'inin Filistinliler için yasak bölge olduğunu açıkladı.
Kudüs
Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin topraklarındaki İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisi (OCHA), yayınladığı son raporunda İsrail ordusunun ateşkesi bozup Gazze'ye saldırılarınınyeniden başlamasının ardından son tabloda Gazze'nin yüzde 65'inin Filistinliler için yasak bölge olduğunu bildirdi.
OCHA, "İsrail ordusunun, 18 Mart'ta saldırılara başlamasının ardından Filistinliler için 13 tahliye emri yayınladığını, bunun da 126,6 kilometre kare alana yani Gazze'nin toplam yüzölçümünün yüzde 35'ine denk geldiğini" belirtti.
İsrail ordusunun, Gazze içinde yayınladığı sürgün emirleriyle 4 Nisan'a kadar son iki hafta içinde 280 binden fazla Filistinli sürgüne tabi tutuldu. İsrail ordusu bu tarihten sonra Filistinlilere yeni sürgün emirleri açıkladı.
OCHA, Gazze'nin merkezinde Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim ismini verdiği koridorda İsrail ordusunun BM'den de faaliyetlerini koordine etmek istediğini aktardı.
İsrail ordusunun, Filistinlilerin ulaşımını kısıtladığı alanın Gazze Şeridi'nin yüzde 65'ini kapsadığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail'in 4 Mart'ta tüm yardım girişini durdurmasının ardından Gazze'deki insani durum giderek kötüleşiyor. OCHA, tüm insani yardımın durdurulması ikinci aya girerken Gazze'de "yeni bir kıtlık, gıda eksikliği riski yaşanırken neredeyse tüm un dağıtımının durmuş, tüm yardım destekli fırınların kapanmış hale gelmek üzere" olduğunu vurguladı.
İsrail ordusunun Gazze'yi işgal ederek parçalaması devam ediyor
İsrail ordusu, 18 Mart'a kadar geçerli ateşkeste tampon bölge olarak ilan ettiği Gazze Şeridi'nin çevresinde yüzde 18'lik bir alanı işgal ediyordu.
Ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılarına başlayan İsrail ordusu, çok sayıda kent ve mahallede Filistinlilere zorla tahliye emirleri yayınlamaya başladı. Gazze Şeridi çevresinde tampon bölge olarak açıkladığı alanda da hakimiyetini genişleten İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu yeniden işgal etti.
İsrail ordusu bunun yanı sıra Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus vilayetlerini birbirinden ayıran Morag isimli yeni bir koridor inşa ettiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Refah kentine kapsamlı kara saldırısı başlatmıştı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları 2 Nisan'da genişlettiklerini duyurmuştu.
Saldırıların genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını belirten Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savunmuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla birlikte Refah kenti sakinlerinin zorla göç ettirilmesi için "tahliye emirleri" yayımlamaya devam ediyor.
İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılarına başlamasının ardından ölü sayısı giderek artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, 18 Mart'tan itibaren 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3434 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin üçte ikisini kadın, çocuk, yaşlılar oluştururken, insani yardımların engellenmesiyle tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.