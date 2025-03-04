BM'ye göre çatışmalar nedeniyle yerinden olan KDC halkı mülteci korumasına ihtiyaç duyabilir
BMMYK Uluslararası Koruma Birimi Direktör Yardımcısı Eba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda güvenlik güçleri ile isyancı grup M23 arasında süren çatışmalar nedeniyle yerinden olan halkın mülteci korumasına ihtiyaç duyabileceğini bildirdi.
Cenevre
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Birimi Direktör Yardımcısı Patrick Eba, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında KDC'deki çatışmanın etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Çatışmadan etkilenen bölgeden gelen ülke dışındaki KDC vatandaşlarının uluslararası ve bölgesel yasal çerçeveler kapsamında mülteci korumasına ihtiyaç duyabilir." ifadesini kullanan Eba, KDC'deki güvenlik ve insani durumun, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde yüz binlerce insanın yerinden edilmesiyle kötüleşmeye devam ettiğini kaydetti.
Eba, yaklaşık 80 bin kişinin silahlı çatışmalardan komşu ülkelere geçtiğini söyleyerek, bunların arasında yıl başından bu yana Burundi'ye gelen yaklaşık 61 bin kişinin olduğunu belirtti.
Ülkenin doğusundaki eyaletlerde önemli nüfus hareketlerinin devam ettiğini aktaran Eba, "Goma çevresindeki yerinden edilmiş bölgelerde, okullarda ve kiliselerde yaklaşık 17 bin kişi kalıyor. Fiili yetkililer tarafından evlerine dönmeleri yönünde teşvik edilen 414 kişi son 1 aydır hareket halinde. Bu bölgelerden en az 209 bin kişi, temel hizmetlerin ani nüfus artışına uygun olmadığı Masisi, Nyiragongo ve Rutshuru bölgelerine kendi imkanlarıyla ulaştı." bilgisini paylaştı.
Eba, KDC'nin doğusunda yaşananların, dünyanın en kötü insani krizlerinden biri olmaya devam ettiğini dile getirerek, komşu ülkelere KDC'den gelen tüm sığınmacıları kayıt altına almaları çağrısında bulundu.
KDC'deki çatışmalar
M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.
KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.
BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.
KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.
M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.