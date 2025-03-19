BM'nin "Soykırımı Önleme" ve "Koruma Sorumluluğu" birimleri, Gazze'deki gelişmelere karşı uyardı
Birleşmiş Milletler'in (BM), "Soykırımı Önleme" ve "Koruma Sorumluluğu" birimleri, Gazze'deki gelişmelere dikkati çekerek, sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması için acil adım atılması gerektiğini bildirdi.
New York
BM'nin "Koruma Sorumluluğu" biriminin Özel Danışmanı Mo Bleeker ve "Soykırımı Engelleme" biriminin Özel Danışman Vekili Virginia Gamba, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Soykırımı önleme ve koruma sorumluluğu çerçevesinde, taraflara sivillerin korunması, gerginliğin azaltılması, daha fazla can kaybının engellenmesi ve siyasi çözüme odaklanmaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yeniden başlatılmasının derin endişeyle karşılandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve yaralandığına işaret edildi.
Açıklamada, şiddetin "dramatik bir şekilde artışının geri dönülmez sonuçları olacağı" uyarısı yapılırken, acilen önlem alma ve koruma ilkelerinin uygulanması gerektiğinin altı çizildi.
Gazze'de kötüleşen insani duruma da dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail'in insani yardım girişini engellemesinin kınandığı anımsatıldı.
Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişmeler karşısında "derinden şoke" olduğu vurgulanarak, acil ateşkes, insani yardım erişimi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrıları yinelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.