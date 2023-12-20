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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi

Şerife Çetin  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi

New York

BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.

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