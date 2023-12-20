BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
New York
BMGK'de Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, anlaşma sağlanamadığı için üçüncü kez ertelendi.
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