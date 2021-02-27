Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

BMGK çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için 'insani ateşkes' talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünya genelinde tüm çatışma bölgelerindeki 160 milyon kişiye Kovid-19 aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.

Betül Yürük   | 27.02.2021
BMGK çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için 'insani ateşkes' talep eden kararı kabul etti

New York

BM Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından hazırlanan insani ateşkes kararı, oy birliğiyle alındı.

Tüm çatışma bölgelerine aşı erişiminin "engelsiz" ve "sürdürülebilir" şekilde sağlanması ve milyonlarca kişinin aşılanabilmesi için insani ateşkes talep edilen kararda, gelişmiş devletlerden düşük, orta gelirli ve ihtiyaç duyan diğer ülkelere aşı bağışlaması da istendi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde kabul edilen ve insani ateşkes talep eden kararla çatışma bölgelerinde yaşayan ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 160 milyon kişiye aşı sağlanabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi
Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
BMGK çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için 'insani ateşkes' talep eden kararı kabul etti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız

Japonya'da 65 yaş üstündekilerin yüzde 43'ü Kovid-19 aşısı konusunda kararsız

BMGK çatışma bölgelerine aşı sağlanabilmesi için 'insani ateşkes' talep eden kararı kabul etti

ABD'de Johnson&Johnson ilaç firmasınca geliştirilen Kovid-19 aşısına yarın onay verilmesi bekleniyor

ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek

ABD'de Kovid-19 hastaları için 100 bin doz antikor ilacı temin edilecek
İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı

İsrail'de nüfusun yarısı Kovid-19'a karşı aşılandı
Restoran işletmecileri 1 Mart'ta belirli bölgelerde açılmayı bekliyor

Restoran işletmecileri 1 Mart'ta belirli bölgelerde açılmayı bekliyor