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Dünya

BM'den Libya'daki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi ve Libyalıların rahat bırakılması çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm yabancı güçlerin ve yabancı paralı savaşçıların ayrılması ve bir araya gelerek krize çözüm bulmaya çalışan Libyalıların yalnız bırakılması gerektiğini söyledi.

Betül Yürük   | 29.01.2021
BM'den Libya'daki tüm yabancı güçlerin geri çekilmesi ve Libyalıların rahat bırakılması çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Guterres, Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'da ateşkesin sürdüğünü, Libyalıların ülkedeki iç savaşa son vermek için üzerlerine düşeni yaptığını ve olağanüstü çaba gösterdiğini belirten Guterres, Libya'daki krize dahil diğer tarafların da üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Guterres, ''Libya'daki tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli, ilk olarak Bingazi ve Trablus'a çekilip sonra ülkeden ayrılmalı. Libyalıları rahat bırakın çünkü Libyalılar, yalnız bırakıldıklarında sorunlarını çözebileceklerini kanıtladılar.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams da Libyalıların iç savaşa son vermek ve yeni bir sayfa açma konusunda istekli olduğunu ancak ülkeye dış müdahalenin bariz şekilde devam ettiğini söylemişti.

Williams, Ekim 2020'de varılan ateşkes anlaşmasında yabancı paralı savaşçıların ülkeden ayrılması için verilen 90 günlük sürenin 23 Ocak'ta dolduğunu belirtmişti.

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