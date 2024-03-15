BM'den İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısına tepki
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de İsrail güçlerinin yardım bekleyenleri hedef almasına tepki gösterdi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de İsrail güçlerinin yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli. Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.
Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasına ilişkin paylaşım yaptı.
Gazze'de yardım beklerken 20 kişinin öldürüldüğüne, 155 kişinin yaralandığına ilişkin haberlerin şoke edici olduğunu belirten Griffiths, "Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." uyarısında bulundu.
Griffiths, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli." ifadesini kullandı.
Gazze'de yardım dağıtımının güvenli, onurlu ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bunun aksinin vicdana aykırı olduğuna dikkati çekti.
Griffiiths, "Savaşın sonlandırılması gerekiyor." mesajını verdi.
BM: Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı için feci sonuçları olur
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunun, son derece endişe verici olduğunu söyledi.
Dujarric, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." ifadesini kullanarak bunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.
Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.
Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.