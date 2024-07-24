Dolar
32.82
Euro
35.61
Altın
2,399.45
ETH/USDT
3,378.20
BTC/USDT
65,919.00
BIST 100
10,991.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den İsrail ordusunun Filistinli genci araca bağlayarak canlı kalkan yapmasına tepki

BM, İsrail askerlerinin, Tulkerim kentinde Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin görüntüler için, "Bunların kapsamlı şekilde soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Şerife Çetin  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
BM'den İsrail ordusunun Filistinli genci araca bağlayarak canlı kalkan yapmasına tepki

New York

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin, Tulkerim kentinde Filistinli bir genci askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin görüntüler hakkında, "Bunların kapsamlı şekilde soruşturulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor." vurgusunu yaptı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "İsrailli askerlerin işgal altındaki Batış Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenledikleri ikinci baskın sırasında, bir adamı alıkoyduktan sonra askeri araca bağlayarak canlı kalkan olarak kullandıklarına ilişkin haberler ve görüntüler bulunuyor. İsrailli askerlerin daha önce benzer hareketler yaptığını gördük. Tekrar eden bu olayları barbarca buluyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Bu yönde haberleri çok rahatsız edici buluyoruz." dedi.

Söz konusu olayların kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Suçlular cezalandırılmalı." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine son iki günde ikinci kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, gözaltına aldıkları Filistinli bir genci, askeri araca bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail güçlerinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu'nun ABD Kongresinde gördüğü teveccüh endişe verici
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de bombalanan sadece çocuklar, yaşlılar, zayıflar değil
Kastamonu'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu kararlı şekilde devam ettirmektedir
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto ederek izledi

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını protesto ederek izledi

İsrailli esir yakınından "ABD Kongresi'nde konuşacak Netanyahu’nun içi boş sözlerine kanmayın” mesajı

BM'den İsrail ordusunun Filistinli genci araca bağlayarak canlı kalkan yapmasına tepki

İsrail'in Han Yunus'taki sözde güvenli bölgeye üç gündür düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli öldü

İsrail'in Han Yunus'taki sözde güvenli bölgeye üç gündür düzenlediği saldırılarda 129 Filistinli öldü
Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Tulkerim kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı
Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü

Katar ile ABD dışişleri bakanları İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulmasını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet