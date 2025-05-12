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Dünya

BM'den iklim değişikliğinin 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iklim değişikliğinin, 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
BM'den iklim değişikliğinin 2050'ye kadar 80 milyon kişiyi daha açlığa itebileceği uyarısı

Geneve

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin açlık yaşadığını kaydetti.

"İklim değişikliği, 2050'ye kadar 80 milyon insanı daha açlığa itebilir" ifadesini kullanan Türk, bunun, gıda eksikliğiyle ilgili olmadığını, gıdayı erişilemez, karşılanamaz ve sürdürülemez hale getiren sistemlerle ilgili olduğunu vurguladı.

Türk, "Eşitlik, sürdürülebilirlik ve insan hakları üzerine kurulu gıda ve arazi kullanım sistemlerine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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