BM'den Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi olayının soruşturulmasını talep etti.
Cenevre
Komiserliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazeteci Ebu Akile'nin Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail'in askeri faaliyetlerini haberleştirirken öldürülmesinden dehşete düştük." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Komiserliğin olayı araştırmak için sahada olduğu belirtilerek, Ebu Akile cinayetine ilişkin "bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılması" çağrısı yapıldı ve İsrail'e ithafen "Dokunulmazlık son bulmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile, yaşamını yitirmişti.
Al Jazeera'nin ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.
Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.
Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.