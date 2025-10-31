Dolar
Dünya

BM'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği, BM'de devam eden "2025 MIKTA Film Festivali" kapsamında Kelebeğin Rüyası filminin gösterimine ev sahipliği yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
BM'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Kelebeğin Rüyası filmi izleyicilerle buluştu Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programa, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ile eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ile çok sayıda ülke misyonundan temsilciler ve Türk vatandaşları katıldı.

Film gösterimi öncesi konuklara, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Festival kapsamındaki film gösterimi, Türkiye'nin Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi.

Kelebeğin Rüyası filmi, izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.


