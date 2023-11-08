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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Yüksek Komiseri Türk: ​İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor

BM Yüksek Komiseri Türk, "​İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
BM Yüksek Komiseri Türk: ​İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor

Cenevre

BM Yüksek Komiseri Türk, "İsrail'in (Gazze'ye yönelik) yoğun bombardımanları özellikle kadın ve çocukları öldürdü, sakat bıraktı ve yaraladı." dedi.

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