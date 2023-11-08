BM Yüksek Komiseri Türk: İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması savaş suçu anlamına geliyor
BM Yüksek Komiseri Türk, "İsrail'in, Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırması, tıpkı onların hukuka aykırı olarak zorla tahliyesi gibi savaş suçu anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
Cenevre
BM Yüksek Komiseri Türk, "İsrail'in (Gazze'ye yönelik) yoğun bombardımanları özellikle kadın ve çocukları öldürdü, sakat bıraktı ve yaraladı." dedi.
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