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Dünya

BM: Yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivil öldü

Birleşmiş Milletler, yıl başından bu yana Etiyopya'nın Tigray eyaletine Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bayram Altuğ, Tufan Aktaş   | 14.01.2022
BM: Yıl başından bu yana Tigray'daki hava saldırılarında en az 108 sivil öldü

Cenevre, İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki hava saldırılarından kaynaklanan sivil kayıplar ve nesnelerin tahrip edildiğine dair almaya devam ettiğimiz çok sayıda ve derinden rahatsız edici haberlerden endişe duyuyoruz." dedi.

Throssell, bu yıl, Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğü, 75 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Throssell, 10 Ocak'ta insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, çoğu kadın 17 sivilin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

11 Ocak'ta, devlete ait Teknik Mesleki Eğitim ve Öğretim Enstitüsünün vurulduğunu ve 3 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını aktaran Throssell, 12 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında da 72 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"Savaş suçu" uyarısı

Throssell, Etiyopya hükümeti ve müttefiklerini, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri doğrultusunda sivillerin ve sivil nesnelerin korunmasını sağlamaya davet etti.

Ayrıca hava saldırıları da dahil olmak üzere herhangi bir saldırıda, ayrım, orantılılık ve önlem alınması gibi ilkelerine tam olarak uyulması gerektiğini vurgulayan Throssell, "Ayrımcılık ve orantılılık ilkelerine saygı gösterilmemesi, savaş suçu teşkil edebilir." uyarısında bulundu.

WFP: Yakıt ve gıda krizi nedeniyle Etiyopya'daki yardım çalışmaları durma noktasında

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da yakıt ve gıda krizi nedeniyle Etiyopya'nın kuzeyindeki operasyonların durma noktasına geldiğini açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma ortamından ötürü aralık ortasından bu yana hiçbir yardım konvoyunun Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye ulaşamadığı ifade edildi.

İnsani yardım operasyonlarının durma noktasına geldiği vurgulanan açıklamada, yetersiz beslenen çocuk ve kadınlara ulaştırılan hayati önemdeki gıdanın tükenmek üzere olduğu ve son gıda paketlerinin gelecek hafta dağıtılacağı aktarıldı.

WFP Doğu Afrika Direktörü Michael Dunford, şu anda kimin aç kalıp kalmayacağını seçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Güvenli insani koridorların oluşturulması için çatışmanın taraflarından acil güvenceye ihtiyacımız var." dedi.

Gıda ve yakıtın tükenmek üzere olduğunu kaydeden Dunford, insani krizin eşiğine gelindiği uyarısı yaptı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

Ülke genelinde barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu. Komisyona TPLF gibi terör örgütü olarak kabul edilen isyancı gruplar dahil edilmemişti.

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