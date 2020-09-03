Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,083.91
Altın
1,948.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM yetkilisinden Katar'ın İsrail ile Gazze'de sağlanan ateşkesteki çabalarına övgü

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varılması için Katar'ın büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Çağrı Koşak   | 03.09.2020
BM yetkilisinden Katar'ın İsrail ile Gazze'de sağlanan ateşkesteki çabalarına övgü

Gazze

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi Gazze'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın ve son olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle kötüleşen insani durum ele alındı.

Mladenov görüşmede, Katar'ın "bölgedeki bağlantıları sayesinde tüm taraflarla yoğun görüşmeler yaparak Gazze'de anlaşmaya varılmasında ve gerginliğin azaltılmasında büyük çaba sarf ettiğini" söyledi.

Gazze'de sükunet ortamının sağlanmasının ve gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Mladenov, bölgede BM ve uluslararası kuruluşların Kovid-19 ile mücadeleye odaklanabileceğini ifade etti.

İmadi ise Katar'ın Gazzelilere ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 31 Ağustos'ta, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ara buluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

İsrail baskın güçleri Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdı

BM yetkilisinden Katar'ın İsrail ile Gazze'de sağlanan ateşkesteki çabalarına övgü

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

Filistinli Hanun: İsrail askeri diziyle omzuma çöktüğünde, George Floyd'u hatırladım

Filistinli Hanun: İsrail askeri diziyle omzuma çöktüğünde, George Floyd'u hatırladım
Suudi Arabistan'ın İsrail-BAE normalleşmesi karşısında nerede durduğu merak ediliyor

Suudi Arabistan'ın İsrail-BAE normalleşmesi karşısında nerede durduğu merak ediliyor
İsmail Heniyye Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Lübnan'da

İsmail Heniyye Filistinli mültecilerle buluşmak üzere Lübnan'da