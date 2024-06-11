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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM yetkilisi Lazzarini: UNRWA, Gazze'ye insani müdahalenin omurgası ve atan kalbi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın, Gazze Şeridi'ne insani müdahalenin omurgası ve atan kalbi olduğunu ve başka bir alternatifi bulunmadığını belirtti.

Yakoota Al Ahmad, Halime Afra Aksoy  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
BM yetkilisi Lazzarini: UNRWA, Gazze'ye insani müdahalenin omurgası ve atan kalbi

İstanbul

Lazzarini, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"ndaki konuşmasına ilişkin X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Lazzarini, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen üst düzey konferansta Gazze'ye insani müdahalenin "omurgası ve atan kalbi" olan UNRWA'nın başka bir alternatifi olmadığını bir kez daha vurguladı.

Lazzarini, hep birlikte "derhal ateşkes uygulanması yönündeki acil çağrılarını yenileyeceklerini; sekiz aydır devam eden acımasız saldırıların yol açtığı insani felakete karşı uluslararası toplumun tepkisini güçlendireceklerini ve Gazze halkının devasa boyuttaki insani ihtiyaçlarına yanıt vermek için operasyonel ve lojistik desteği iyileştireceklerini" vurguladı.

Lazzarini, eğitimden mahrum kalan ve kayıp nesil olma eşiğindeki 600 binden fazla çocuğa eğitim verilmesi de dahil olmak üzere erken toparlanma sürecindeki hazırlıkları desteklemek için çalışmalar yapacaklarını aktardı.

BM yetkilisi, bugünkü konferansın, siviller ile bölge genelinde istikrar ve daha iyi bir gelecek için Gazze'deki insani trajediye çözüm bulmak üzere kolektif ve koordineli bir tepki için kararlı eylemler ve taahhütlerde bulunmayı amaçladığını aktardı.

Ürdün'ün ev sahipliğinde Ölü Deniz bölgesinde bugün başlayan "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"na, devlet liderleri, hükümet başkanlarının yanı sıra uluslararası insani yardım kuruluşlarının liderleri de katıldı.

Konferansta, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini güçlendirmenin yollarının belirlenmesi amaçlanıyor.

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