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Dünya

BM: Yemen'deki Hudeyde Limanı'nın bombalanması Stockholm Anlaşması'nın ihlalidir

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nın füzeyle vurulduğunu ve bunun Stockholm Anlaşması'nın ihlali olduğunu bildirdi.

Halime Afra Aksoy   | 25.10.2021
BM: Yemen'deki Hudeyde Limanı'nın bombalanması Stockholm Anlaşması'nın ihlalidir

Sana

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Hudeyde'nin Es-Salif bölgesinin karşısında yer alan Kamaran Adası yakınlarında patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurmasının ardından kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Hudeyde Limanı'nın en kuzeyindeki bölgenin füzelerle hedef alınmasının Hudeyde (Stockholm) Anlaşması'nın ihlali olduğu kaydedildi.

Hudeyde Limanı'na ulaşabildiği aktarılan açıklamada, saldırının altyapıda herhangi bir hasara ya da can kaybı ve yaralanmaya neden olmadığı ifade edildi.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, önceki gün Hudeyde sahilinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü 4 teknenin, dün de Hudeyde'nin Kamaran Adası yakınlarında saldırı hazırlığındaki patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurmuştu.

Stockholm Anlaşması

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılan esir takasları dışında anlaşmanın sahada tamamıyla uygulanması mümkün olmadı.


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