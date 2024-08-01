Dolar
33.14
Euro
35.80
Altın
2,446.29
ETH/USDT
3,179.30
BTC/USDT
64,950.00
BIST 100
10,798.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar’da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 2024 yılı başından bu yana 158 binden fazla kişinin selden etkilendiğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Ekrem Biçeroğlu  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

Yemen

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemen'de yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı selin, 2024'ün başından 28 Temmuz'a kadar 158 binden fazla kişinin etkilenmesine neden olduğu" ifade edildi.

Ülkede sel nedeniyle bu dönemde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "insani yardım ortaklarının, ülke genelinde en savunmasız grupların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştığı" kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

BM: Yemen'de 2024'ün başından bu yana 158 bin kişi selden etkilendi

Güney Kore: Selin vurduğu Kuzey Kore'de ölü veya kaybolan kişi sayısı 1000'i aşmış olabilir

Pakistan'da yağışların yol açtığı sel ve su baskınları nedeniyle son 48 saatte 35 kişi öldü

Erzurum'da 3 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü

Erzurum'da 3 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü
BM, 2024'te Yemen'de 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı

BM, 2024'te Yemen'de 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı
Yemen'de çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme görülüyor

Yemen'de çocukların yüzde 50'sinde kronik yetersiz beslenme görülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet