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Dünya

BM uzmanlarından Libya'daki paralı askerlere 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Libya'daki tüm paralı askerlerin ülkeyi acilen terk etmesi çağrısında bulunarak, bunun yıl sonunda yapılması planlanan "barışçıl" seçimler için hayati bir ön koşul olduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 30.07.2021
BM uzmanlarından Libya'daki paralı askerlere 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

Cenevre

BM Paralı Askerlerin Kullanımına ilişkin Çalışma Grubu Başkanı Jelena Aparac ve grubun 4 üyesi Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravindran Daniel ve Sorcha MacLeod ortak yazılı açıklama yaptı.

BM uzmanları, Rusya, Suriye, Sudan ve Çad'dan iyi eğitimli ve iyi silahlanmış paralı askerlerin bölgedeki diğer ülkelerin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, Libya'daki paralı asker ve paralı askerle ilgili aktörlerin ülkeden derhal ayrılması gerektiğini ve askeri silah ve malzemelerin Libya'ya transferine derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Paralı askerlerin ülkeden ayrılmasının çok geciktiğine işaret eden uzmanlar, onların ülkeyi terk etmesinin bu yıl içinde yapılması planlanan "barışçıl" seçimler için hayati bir ön koşul olduğunu anımsattı.

Uzmanlar, ayrıca paralı askerler, paralı askerlerle ilgili aktörler ve özel yükleniciler tarafından işlenen suçların gerçek anlamda hesabının sorulması gerektiğinin altını çizdi.

"Paralı askerler barış sürecinde ilerlemeyi engelliyor"

Çalışma Grubu Başkanı Aparac ise "Yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesi çağrısında bulunan ateşkes anlaşmasından dokuz ay sonra, paralı askerler, özel askeri (şirketler) ve güvenlik yüklenicileri ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aparac, söz konusu unsurların Libya'da devam eden istihdamı ve varlıklarının, barış sürecinde ilerlemeyi engellediğini ve yaklaşan seçimler için bir engel teşkil ettiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplumu bu sürece yardımcı olacak somut adımlar atmaya çağırıyoruz," dedi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun katılımcılarının, 24 Aralık 2021'de yapılacak güvenilir, kapsayıcı ve demokratik ulusal seçimlere yönelik bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını aktaran Aparac, "Aralık 2021'de planlandığı gibi seçimler yapılacaksa, Libyalılar bu süreci güvenli ve emniyetli bir ortamda gerçekleştirebilmelidir ve bu aktörlerin varlığı bunu engellemektedir." ifadelerini kullandı.

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