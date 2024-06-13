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Dünya

BM üyesi 40 ülke, Husilere alıkoydukları BM personelini "derhal ve koşulsuz" bırakma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 40 ülke, Yemen'deki Husilere alıkoydukları BM personelini "derhal ve koşulsuz" bir şekilde serbest bırakma çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
BM üyesi 40 ülke, Husilere alıkoydukları BM personelini "derhal ve koşulsuz" bırakma çağrısı yaptı

New York

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, BM binasında ülkeler adına açıklama yaptı.

Husilerin BM, uluslararası örgüt ya da diplomatik misyon temsilcileri ve personelini alıkoymasını şiddetle kınadıklarını ifade eden Woodward, "İngiltere ve 39 ülke, söz konusu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor." dedi.

Woodward, Yemen'deki insani durumun hızla kötüleştiğine işaret ederek, "İnsani yardım çalışanlarının en kırılgan durumda olanlara ulaşabilmesi lazım." vurgusunu yaptı.

İnsani yardım dağıtımında karşılaşılan risklerden de derin endişe duyduklarını ifade eden Woodward, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 BM personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

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