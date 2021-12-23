Dolar
11.30
Euro
12.83
Altın
1,805.17
ETH/USDT
3,943.60
BTC/USDT
48,592.00
BIST 100
1,791.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

BM: Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, "Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı." ifadesini kullandı.

Bayram Altuğ   | 23.12.2021
BM: Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, devam eden İsrail işgali ve yerleşimlerine karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaparak, "Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı." ifadesini kullandı.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2334 sayılı kararın kabul edilmesinin beşinci yıl dönümünde, uluslararası toplum kendi verdiği sözleri ve kendi yasalarını ciddiye almak zorundadır." çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumu, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormaya çağıran Lynk, işgalden sorumlu İsrail'den hesap sormak için kararlı bir uluslararası müdahale olmadan Filistin'in kendi kaderini tayin etmeye ve çatışmaların yakın bir gelecekte sona ereceğine dair hiçbir umut olmadığını vurguladı.

Lynk, uluslararası toplumu Orta Doğu'da barışı sağlamak için hak temelli bir yaklaşım geliştirmeye ve İsrail'i uluslararası hukuka uygun hale getirmeye davet ederek, "Eğer bu 2334 sayılı karar uluslararası toplum tarafından gerçekten uygulanmış olsaydı ve İsrail tarafından riayet edilmiş olsaydı, büyük ihtimalle adil ve kalıcı bir barışın eşiğinde olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı karar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı
Kovid-19'un Omicron varyantı dünyada etkisini sürdürüyor
Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı
Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor

Benzer haberler

BM: Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı

BM: Uluslararası toplum, Filistin'i 54 yıldır işgal ettiği için İsrail'den hesap sormalı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

BM: Yemen'de 2021 yılında 150 bin kişi yerinden edildi

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını söktü
Dört aydır açlık grevinde olan Filistinli tutuklunun yakınlarından müdahale çağrısı

Dört aydır açlık grevinde olan Filistinli tutuklunun yakınlarından müdahale çağrısı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye İzmir'de protez takıldı

Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye İzmir'de protez takıldı