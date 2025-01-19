BM Uluslararası Göç Örgütü: Gazze'deki ateşkes, çok ihtiyaç duyulan umudu getiriyor
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'de bugün başlayan ateşkesin çok ihtiyaç duyulan umudu getirdiğini kaydederek, insani ihtiyaçların çok şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu bildirdi.
Cenevre
Pope, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bugün başlayan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
Gazze'deki ateşkesin, aileleri yeniden bir araya getirmek ve parçalanmış hayatları yeniden inşa etmeye başlamak için bir şans sunduğunu belirterek, "Ateşkes çok ihtiyaç duyulan umudu getiriyor." ifadelerini kullandı.
The #GazaCeasefire brings much-needed hope, offering a chance to reunite families and begin rebuilding shattered lives.— Amy Pope (@IOMchief) January 19, 2025
After months of relentless conflict, the scale of humanitarian needs is staggering and demands urgent, unified efforts and large-scale support at all levels.
Pope, Gazze'de aylarca süren acımasız saldırıların ardından insani ihtiyaçların ölçeğinin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu belirterek, "(İhtiyaçların karşılanması için) Her düzeyde acil, birleşik çabalar ve geniş çaplı destek gerektiriyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.