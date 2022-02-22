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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, gündeme ilişkin ortak basın toplantısı düzenliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

BM, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğunu duyurdu

Mücahit Oktay   | 22.02.2022
BM, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğunu duyurdu

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının kabul edilmezliği konusundaki kararlılığını sürdürdüğü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'nın Kırım'ı ilhakının kabul edilmezliği konusundaki kararlılığının devam ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine Dujarric, Guterres'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yanında olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına ve ilgili BM Genel Kurulu kararlarında öngörülenlere uygun olarak toprak bütünlüğüne inanıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün erken saatlerde, Ukrayna ve dünya ülkelerini Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımaya çağırmış ve ilhak kararının Mart 2014'te "yerel nüfusun seçiminin meşru bir yansıması" olduğunu iddia etmişti.

BM Genel Kurulu, “Rusya'nın Kırım'ı işgalini sürdürmesini” kınayan bir dizi kararı kabul etmişti.

Rusya, 16 Mart 2014'te yarımadada yapılan tek taraflı referandumun ardından uluslararası hukuk ve insan hakları gözetilmeksizin Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı kendi topraklarına katmıştı.

İlhak kararından bu yana Tatar Türkleri başta olmak üzere Kırım'daki Ukrayna vatandaşları, keyfi tutuklamalar ve gözaltılar dahil olmak üzere baskıya maruz kalıyor.

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