BM, Ukrayna'da sivil kayıplara dikkati çekerek savaşın sonlandırılması çabalarına desteği yineledi
Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Ukrayna'daki savaşta taraflar arasında çatışmaların sonlandırılması çabalarını desteklediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler
BM Güvenlik Konseyi'nde, "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" gündem maddesi kapsamında Rusya'nın talebi ile Minsk anlaşmalarının 10. yılı nedeniyle oturum düzenlendi.
Toplantıda ilk sözü alan Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Rusya’nın BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgalinin üçüncü yılına girildiğini hatırlatarak, "Sivil kayıplar artmaya devam ediyor. Savaşın küresel etkisi Ukrayna'nın çok ötesinde hissedilmeye devam ediyor." diye konuştu.
Jenca, Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra 2014'te varılan Minsk anlaşmalarının bugün artık yürürlükte olmadığına işaret ederek, "Ukrayna'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışı sağlamada başarılı olmak için, son 10 yıllık çatışma ve barış sürecinin bazı temel derslerini dikkate almak önemli." dedi.
Minsk anlaşmalarının ateşkeslere ve anlaşmalara atılan imzaların tek başına şiddete kalıcı bir son vermediğini gösterdiğine dikkati çeken Jenca, bu konuda "gerçek siyasi iradeye" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Jenca, BM'nin tüm paydaşlar arasında diyaloğu teşvik ederek Ukrayna ve Rusya'nın tam katılımıyla çatışmaları azaltacak çabaları desteklediğini söyledi.
"Rusya-Ukrayna savaşından kaçınılabilirdi"
Rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen George Roger Waters da video konferans yoluyla katıldığı oturumda, sivil aktivist olarak Ukrayna’daki savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 2019'da Minsk'i tekrar canlandırma vaadiyle iktidara geldiğini belirten Waters, "Minsk'i uyguladı mı? Hayır, sonra ne oldu? O zaman işler daha da kötüye gitti. Ruslar işlerin daha da kötüye gittiğini söylemeye devam etti ancak söylediklerini kimse dinlemedi." diye konuştu.
Waters, Washington'da Ukrayna konusunda "yetişkin" bir konuşma yapılmadığını savunarak, "Sonra Rus birlikleri Ukrayna sınırını geçti, Ukraynalı ve Rus askerler ölmeye başladı. O gün, savaşta kanım dondu. Ciddi misiniz? Neden bundan kaçınılmadı? Bundan kaçınılabilir miydi? Elbette kaçınılabilirdi. Buna diplomasi denir. Buna sağduyu denir." ifadelerini kullandı.
Savaşın tarih boyunca "kar amaçlı en gaddar, uluslararası bir dalavere" olduğunu vurgulayan Waters, şunları kaydetti:
"Dalavereden kim kar ediyor? Zenginler kar ediyor. Oligarklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, dalavere bizim sürekli yoldaşımız oldu: Kore, Vietnam, Kosova, Irak, Afganistan, Libya, Suriye, Filistin... Peki, Filistin gerçekten bir savaş değil, öyle değil mi? Neyse, ona başlamayayım, Ukrayna'ya geri döneyim."
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda yaptıkları son telefon görüşmesine işaret eden Waters, "Bu müzisyenin mütevazı fikrine göre, bu doğru yönde bir harekettir veya olabilir. Belki de bu karanlık savaş tünelinin sonunda bir ışık parıltısı vardır." dedi.
Waters, son üç yılda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak "O ölü bedenler, hepsi birilerinin sevdiği insanlardı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.