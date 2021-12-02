Dolar
13.71
Euro
15.49
Altın
1,763.26
ETH/USDT
4,477.80
BTC/USDT
56,378.00
BIST 100
1,880.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı. -VTR-
logo
Dünya

BM, Tunus’ta yapılacak ulusal diyaloğa destek vermeye hazır

Birleşmiş Milletler Tunus Koordinatörü Arnaud Peral, Tunus’ta yapılacak ulusal diyaloğa teknik destek verebileceklerini söyledi.

Mehmet Akif Turan   | 02.12.2021
BM, Tunus’ta yapılacak ulusal diyaloğa destek vermeye hazır

Tunus

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan ile BM Tunus Koordinatörü Peral, Kasba kentindeki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

BM’nin ulusal diyalog sürecine yardımcı olmak istediğini belirten Peral, "BM’nin Cumhurbaşkanı Said’in duyurduğu ulusal diyalog sürecinin yürütülmesi için teknik destek ve istişareye" açık olduğunu kaydetti.

Peral, BM’nin bu alanda geniş tecrübesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"BM, özellikle sürdürülebilir kalkınma, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal işler alanlarında Tunus'a gerekli desteği sağlamaya devam etmek istiyor."

Başbakan Buden ise "Tunus hükümeti olarak bir sonraki aşamada en önemli gündemlerinin ekonomik ve sosyal reformlar" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 21 Ekim’de ülkedeki mevcut krizden çıkmak amacıyla, siyasi ve seçim sistemini tartışmak üzere geniş katılımlı bir ulusal diyalog başlatmak istediğini duyurmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said'in aldığı tüm bu kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

Ülkedeki krizden çıkmak için birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu geniş kapsamlı “ulusal diyalog” çağrısı yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de ikinci Omicron vakası Minnesota'da görüldü
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da vahşi yaşamdaki geyiklerde ilk kez Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 belirlendi
Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek tedbirler alındı
Singapur'da ilk kez Omicron varyantı vakaları görüldü

Benzer haberler

BM, Tunus’ta yapılacak ulusal diyaloğa destek vermeye hazır

BM, Tunus’ta yapılacak ulusal diyaloğa destek vermeye hazır

Tunus’ta 3 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said’i 'orduyu siyasete alet etmekle' suçladı

Tunus’ta tırmanan toplumsal krizde Cumhurbaşkanı Said yönetiminin etkisi tartışılıyor

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi
Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında

Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Şevaşi: Tunus’un demokrasi deneyimi tehdit altında