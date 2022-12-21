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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Dünya

BM, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Afganistan'da Taliban yönetiminin, kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alma kararının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.12.2022
BM, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimini askıya almasına tepki gösterdi

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında, bu uygulamanın Afganistan'daki kadın haklarına vurulmuş kaba bir darbe olduğunu belirterek kararın, "tüm ülke için üzücü bir gerileme" teşkil ettiği vurgusunu yaptı.

Kadınların sosyal hayattan sistematik bir şekilde dışlanmasının dünyadaki yenilik ve gelişmelere ters düştüğünü kaydeden Türk, çok sayıda doktor, öğretmen ve hukukçu adayı olabilecek kadınların emeğinin ziyan edildiğinin altını çizdi.

Türk, "Kadınların orta ve yüksek eğitime katılımını askıya almak, Afganistan'ın uluslararası hukuka karşı sorumluluklarının açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Taliban yetkililerine bu karardan dönme çağrısında bulunan Türk, "Kadınların eğitime her seviyede ve ayrımcılığa uğramadan erişimi, temel ve sorgulanamaz bir haktır." ifadesine yer verdi.

Taliban yönetimi dün, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirmişti.

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