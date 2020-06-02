Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, Taliban’ın ABD ile anlaşma imzalamasına rağmen El Kaide ile ilişkilerini devam ettirdiği belirtildi.

Mücahit Oktay   | 02.06.2020
BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu

New York

BM'nin Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından hazırlanan raporda, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile müzakerelere devam ederken bile Taliban'ın El Kaide ile ilişkilerini sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda, "Taliban ve özellikle kendisine bağlı Hakkani Ağı ile El Kaide arasındaki ilişkiler, dostluk, ortak bir mücadele tarihi, ideolojik sempati ve evlilikler bağlamında yakın kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

"Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile düzenli olarak istişarelerde bulundu ve tarihi ilişkilerini onurlandıracağına dair garantiler sundu.'' ifadelerine yer verilen raporda, BM üyesi ülkelerden, bölge ofislerinden ve düşünce kuruluşlarından elde edilen bilgilere göre, El Kaide ve Taliban’ın üst düzey yöneticilerinin son 12 ayda 6 defa buluştuğu belirtildi.

Raporda, en dikkate değer buluşmanın, 2019 ilkbaharında, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer’in eski bir danışmanının El Kaide lideri Hamza bin Ladin ile yaptığı buluşma olduğu ve bu buluşmada Taliban tarafının, el Kaide ile tarihi bağlarını her ne pahasına olursa olsun koparmayacağı yönünde, Hamza Bin Ladin'e şahsen güvence verdiği iddia edildi.

Anlaşma şartları Taliban için bağlayıcı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesi ile Taliban arasında yapılan anlaşmanın imzalandığı gün, bunun Taliban için bir sınav niteliği taşıdığını belirterek, ''Vaatlere ilişkin somut adımlar atılmazsa anlaşma bir hiç hükmünde olacaktır. Afganistan'ın geleceğine Afganlar karar verecektir.'' ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmaya göre Taliban'ın üyelerine, ABD'yi tehdit eden gruplarla ilişki kurmamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit edenlere barınak vermemeleri yönünde talimat vermesi zorunlu kılınmıştı.

Şubat ayı sonunda Katar'da yapılan ve Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek süreci başlatan anlaşmaya göre, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirmesi, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde, ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekmesi kararlaştırılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek
Bakan Koca maske kullanımının önemine ilişkin paylaşımda bulundu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi

Benzer haberler

BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu

BM: Taliban, ABD ile müzakereler sırasında El Kaide ile istişarelerde bulundu

ABD'de askeri üsse düzenlenen saldırıda iki asker öldü

Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale için ağır silahlı askerleri görevlendirdi

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti
Trump'ın protestolara karşı 'İsyan Yasası'nı kullanabileceği öne sürüldü

Trump'ın protestolara karşı 'İsyan Yasası'nı kullanabileceği öne sürüldü
THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek

THY ABD'deki Türkler için Chicago'dan tahliye uçuşu düzenleyecek