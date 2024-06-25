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Dünya

BM: Suriye'de 13 milyondan fazla kişi yüksek düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de nüfusun yarısından çoğuna tekabül eden 13 milyondan fazla kişinin yüksek düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
BM: Suriye'de 13 milyondan fazla kişi yüksek düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ediyor Fotoğraf: Muhammed Said/AA

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'deki insani duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda üye ülkeleri insani durum hakkında bilgilendiren BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, Suriye ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,2 küçüldüğünü, bu yıl da yüzde 1,5'lik küçülme öngörüldüğünü kaydetti.

Rajasingham, Suriye'de nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 13 milyondan fazla kişinin yüksek düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini belirterek, 650 binden fazla 5 yaş altı çocukta gıdasızlık nedeniyle büyümenin engellendiğini aktardı.

Ekonomik kriz ile Suriye'de ve daha geniş bölgede süren ihtilaf nedeniyle gelecek 5 ayda ülkede gıda güvencesizliğinin artacağına işaret eden Rajasingham, BM'nin insani yardım planının sadece yüzde 13'ünün fonlandığını bildirdi.

Rajasingham, "Suriye 13 yıllık ihtilafta en fazla insani yardıma muhtaç olduğu bir dönemde ve her ay durum kötüleşiyor." uyarısında bulundu.

"Suriye çok derin bir krizin içinde"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Özel Danışmanı Najat Rochdi ise Suriye'de sorunların azalmadığını, artmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriye halkının unutulmaktan endişe ettiğini aktaran Rochdi, "Sayın Pedersen adına size mesajım şu. Suriye çok derin bir krizin içinde ve farklı sorunları siyasi çözüm olmadan çözülemez. İçeride ve dışarıda olan Suriyelilerin sesi sadece duyulmamalı, dikkate alınmalı." dedi.

Rochdi, Suriye'de tutuklu olan ve işkenceden ölenler, kayıp kişiler, keyfi olarak tutuklu olanlar ve kaçırılanları unutmamak gerektiğine dikkati çekerek, tüm taraflar dahil edilmeden uzlaşı sağlanamayacağını söyledi.

Suriye'de 7,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 6,4 milyon kişinin de mülteci olduğunu aktaran Rochdi, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin üstlendiği büyük yükü fark etmek ve bu ülkelere destek sağlamak gerektiğini kaydetti.

Rochdi, Suriye genelinde gerginliğin azaltılmasının önemine işaret ederek, aynı zamanda Anayasa Komitesi'nin tekrar bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çekti.

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