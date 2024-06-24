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Dünya

BM: Sudan'ın batısındaki Faşir'de çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaklaşık 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Ahmed Satti  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
BM: Sudan'ın batısındaki Faşir'de çatışmalar nedeniyle 143 bin kişi yerinden edildi

Port Sudan

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan, kötüleşen insani kriz ve çatışmanın Faşir'de ve diğer noktalarda siviller üzerindeki korkunç etkisi nedeniyle kaosa sürüklenmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Son üç ayda, ordu ile HDK arasındaki çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yaklaşık 143 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasındaki dönemde insani yardım ortaklarının ülke genelinde 5,2 milyondan fazla kişiye insani yardım sağladığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami de Faşir'deki Suudi Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı ve bir eczacının hastanede öldürülmesini kınayarak, "bu anlamsız savaşta kaybedilen her canın Sudan'ı barıştan bir adım daha uzaklaştırdığını" ifade etti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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