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Dünya

BM: Sudan'daki iç savaş nedeniyle Nisan 2023'ten bu yana 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana yaşanan iç savaş nedeniyle 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
BM: Sudan'daki iç savaş nedeniyle Nisan 2023'ten bu yana 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Cenevre

BM Cenevre Ofisi, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı Nisan 2023'ten bu yana 12 milyonu aştı. 14 milyon çocuk dahil, Sudan nüfusunun yarısı olan 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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