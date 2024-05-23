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Dünya

BM: Sivillere yönelik saldırıların olduğu Sudan'ın Faşir kentinden korkunç haberler geliyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, iç savaşın yaşandığı Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'den korkunç haberler geldiğini belirterek, burada sivillere yönelik "ölümcül saldırıların" olduğunu ifade etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
BM: Sivillere yönelik saldırıların olduğu Sudan'ın Faşir kentinden korkunç haberler geliyor

Cenevre

Grandi, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Faşir kentinde "sivillere yönelik ölümcül saldırılar, etnik olarak hedef göstermeye ilişkin dehşet verici açıklamalar ve kontrol noktalarından kaçamayacak kadar korkan insanlar olduğunu" kaydetti.

Grandi, "Sudan'da sivillere yönelik kasıtlı şiddet durdurulmalı. Sivillerin güvenlik arama haklarına saygı gösterilmeli. Artık ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda.

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