Euro
8.90
Dolar
7.63
BIST 100
1,119.56
Altın
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM raporu: Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

BM'nin kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunda, her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı bilgisi paylaşıldı.

Betül Yürük   | 24.09.2020
BM raporu: Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

New York

Birleşmiş Milletler (BM), yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını bildirdi.

Uluslararası finans alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda oluşturulan BM paneli, vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve yolsuzluğun küresel finansa etkilerine ilişkin raporunu yayımladı.

7 trilyon dolar vergi cennetlerinde saklanıyor

Yoksullukla mücadele için kullanılabilecek kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğine dikkat çekilen raporda, kar kaydırmanın her yıl hükümetlere 500 milyar dolara mal olduğu, 7 trilyon doların vergi cennetlerinde saklandığı ve her yıl küresel gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,7'sine denk gelen yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığı belirtildi.

Çok sayıda banka vergi kaçakçıları ve kara para aklayanlarla gizli işbirliğinde

BM paneli eş başkanı ve eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, rapora ilişkin, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığının yaygın olduğunu ve çok sayıda bankanın ise gizli işbirliği yaptığına dikkati çekti.

Grybauskaite, ''Hepimiz, özellikle de yoksullar soyuluyor. Yoksulluk, iklim değişikliği ve Kovid-19 gibi büyük sorunların üstesinden gelmek için finans sistemine güven çok önemli.'' dedi.

BM paneli eş başkanı eski Nijer Başbakanı İbrahim Mayaki ise suç örgütlerinin pandemiyi istismar ettiğine dikkati çekerek, salgının yayılmasını engelleyecek, insanları yaşatacak ve evlere gıda girmesini sağlayacak kaynakların kötüye kullanıldığı ve yolsuzluk ile buhar olduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti
FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Benzer haberler

BM raporu: Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

BM raporu: Her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den '1945 modeli mekanizmalar' eleştirisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Filistinlilerin Başkenti Kudüs olan devletlerini kurma hakları pazarlık konusu değil

BM'den Lübnan'a 'siyasete değil halka öncelik tanıyın' çağrısı

BM'den Lübnan'a 'siyasete değil halka öncelik tanıyın' çağrısı
BM'nin Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verildi

BM'nin Yemen'deki 15 yardım programına finansman yetersizliği nedeniyle son verildi
GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Keşmir'in umutsuz halkına ümit verdi

GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Keşmir'in umutsuz halkına ümit verdi