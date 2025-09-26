Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da Eğitim Bayramı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Dünya

BM raportörüne göre Filistin Devleti'ni tanıma kararları, ABD ve İsrail'in izole olduğunu gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının, İsrail ve başlıca destekçisi ABD'nin ne kadar izole olduğunu gösterdiğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
BM raportörüne göre Filistin Devleti'ni tanıma kararları, ABD ve İsrail'in izole olduğunu gösteriyor

Cenevre

Rajagopal, birçok batılı ülkenin New York'taki BM 80. Genel Kurulu öncesi ve sırasında Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

"Batılı ülkeler tarafından Filistin Devleti'nin tanınması kararları, çok geç de olsa son derece önemli ve memnuniyetle karşılanan bir adım." ifadelerini kullanan Rajagopal, bu durumun, İsrail'in Filistin'e karşı güç kullanmasının hukuki sonuçlarını, diğer devletlerin sorumluluklarını ve BM Şartı ile genel uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini değiştireceğini belirtti.

Rajagopal, "Ancak bu adım sadece sembolik kalmamalı. Aynı zamanda İsrail'e karşı yaptırım ve ambargolar, BM Genel Kurulu aracılığıyla bir koruma gücünün yetkilendirilmesi ve Gazze halkına yardımların zorunlu bir şekilde ulaştırılmasıyla sonuçlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, işgal altındaki topraklardaki tüm yerleşimlerin tamamen geri çekilmesi gerektiğinin altını çizen Rajagopal, bu durumun, yaşanan uluslararası hukukun ağır ihlalleri için tazminat ödenmesiyle sonuçlanması gerektiğine işaret etti.

Rajagopal, "Filistin Devleti'ni tanıma kararları, İsrail ve başlıca destekçisi ABD'nin ne kadar izole edildiğini gösteriyor. Bu, aynı zamanda İsrail vatandaşlarına hükümetlerini değiştirmek için daha fazla çaba göstermeleri yönünde baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'ni tanıma kararları

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamıştı.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

