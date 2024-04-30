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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportöründen Filistin destekçisi öğrencilerin "okuldan uzaklaştırılacağı" haberlerine tepki

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Lawlor, ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencilerin protestolarına son vermemeleri halinde "uzaklaştırma cezası" alacakları yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
BM raportöründen Filistin destekçisi öğrencilerin "okuldan uzaklaştırılacağı" haberlerine tepki

Cenevre

Mary Lawlor, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD'de, Columbia Üniversitesinde barışçıl protestolara son vermemeleri halinde öğrencilerin okuldan uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacaklarına dair tedirgin edici haberler duyuyorum." ifadesini kullanan Lawlor, bu durumun, öğrencilerin barışçıl toplanma hakkının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

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