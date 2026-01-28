Dolar
Dünya

BM Raportörü Levrat'tan AB'ye "azınlıkların korunmasında çifte standartlara son verme" çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) azınlık haklarıyla ilgili raportörü Nicolas Levrat, Avrupa Birliği'ne (AB) azınlıkların korunmasında çifte standartlara son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
BM Raportörü Levrat'tan AB'ye "azınlıkların korunmasında çifte standartlara son verme" çağrısı

Cenevre

BM Raportörü Levrat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"AB, azınlıkların korunmasında çifte standartlara son vermeli." ifadelerini kullanan Levrat, AB'yi kendi sınırları içinde azınlık haklarını korumak için daha cesur ve etkili yollar bulmaya davet etti.

Levrat, AB'nin, özellikle genişleme politikası aracılığıyla sınırları dışında azınlık haklarını savunmada etkili bir rol oynadığına vurgu yaparken, sınırları içindeki azınlık sorunlarını etkili şekilde ele almak için ise gerekli araçlar ve motivasyondan yoksun olduğunun altını çizdi.

AB içinde azınlıkların daha iyi korunmasını garanti altına almak için bu boşluğun doldurulması gerektiğine işaret eden Levrat, "Azınlıklara mensup kişilerin insan haklarına saygı, AB'nin kurucu değerlerinden biri." ifadelerine yer verdi.

Levrat, şunları kaydetti:

"AB'nin iş gücü, AB içinde bulunan çeşitliliğin temsilinden çok uzakta. AB kurumları, ajansları ve organları, azınlıklara mensup daha fazla personeli işe almak ve tutmak için çabalarını hızlandırmalıdır."

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
