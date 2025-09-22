Dolar
41.36
Euro
48.82
Altın
3,747.50
ETH/USDT
4,174.10
BTC/USDT
112,625.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM Raportörü Albanese Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiasının dikkate alınması gerektiğini söyledi

Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin Filistinlinin öldürüldüğünün bilindiğini ancak bu sayının 680 bine ulaştığını iddia eden bilim insanlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
BM Raportörü Albanese Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiasının dikkate alınması gerektiğini söyledi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin raporunu düzenlenen basın toplantısında sundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazzelilerin 710 gündür tam bir dehşet yaşadığını belirten Albanese, saldırılarda kesin olarak 65 bin Filistinlinin öldürüldüğünü, bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Albanese, şöyle devam etti:

“Aslında, 680 bin sayısını düşünmeye başlamalıyız. Çünkü bazı akademisyenler ve bilim insanları Gazze'deki gerçek ölüm sayısının bu olduğunu iddia ediyor. Özellikle araştırmacıların ve diğer herkesin işgal altındaki Filistin topraklarına, Gazze Şeridi’ne giriş yasağı devam ettikçe, bunu kanıtlamak da çürütmek de zor. Ancak bu sayı doğrulanırsa, bunun 380 bini 5 yaş altındaki bebeklerdir.”

Gazze'de 252 gazetecinin ve 353 BM personelinin öldürüldüğünü de hatırlatan Alba, çocuk, kadın ve hasta dahil 10 bin Filistinlinin İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındığını da kaydetti.

Gazze'de, ev, barınak, hastane, okul ve camilerin yıkılmaya devam ettiğinin altını çizen Albanese, "Gazze'nin yüzde 85'inden fazlası harabe halinde. Gazze'nin son kalıntılarını, yani Gazze kentini ele geçirmek için devam eden saldırı, sadece Filistinlileri mahvetmekle kalmayacak, aynı zamanda kalan İsrailli rehineleri de tehlikeye atarak hayatlarını büyük tehlikeye atacak." dedi.

"(Soykırım) Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor"

Albanese, işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'in baskılarının arttığına işaret ederek, burada son 710 günde 212'si çocuk binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti.
Batı Şeria'da bu süreçte Filistinlilerin yaşadığı bölgelere 1600 baskın yapıldığını belirten Albanese, bu sayıda önceki yıllara göre yüzde 22 artış yaşandığını bildirdi.

Albanese, şu şekilde konuştu:
"Bu sadece İsrail'in suçu değil. Bu, sessizlik, suç ortaklığı, fon, silah ve nitelikli siyasi kılıfların sağlanmasıyla sürdürülen bir küresel suç. Tarih bunu hatırlayacak. Bu bilinen ilk soykırım değil. Holokost yaşandı, Bosna'daki ve Ruanda'daki soykırım da o dönemin insanları tarafından biliniyordu. Ancak bu soykırım, dünya (İsrail'i) onları durdurmak için yeterince umursamadığından gerçekleşti. Bugünün soykırımı, farklı bir durum olarak açıkça ortada, alaycı bir şekilde inkar ediliyor, acımasızca destekleniyor ve silahlandırılıyor. Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor ve karalanıyor. İşte bu yüzden bunun zamanımızın utancı ve uluslararası hukuk düzeninin çöküşü olduğunu söylüyorum."

Dünya genelindeki liderlere ve politikacılara, "Nasıl uyuyorsunuz? Ne zaman harekete geçeceksiniz?" sorularını yönelten Albanese, sözlerin ötesinde "harekete geçme" çağrısında bulundu.
Albanese, dünya genelinde birçok kesimden insanın bu soykırıma karşı çıktığının da altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı
Bakan Uraloğlu: Bugünden itibaren Çamlıhemşin'den gitmek isteyenlerin tahliyelerini sağlamış olacağız

Benzer haberler

BM Raportörü Albanese Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiasının dikkate alınması gerektiğini söyledi

BM Raportörü Albanese Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiasının dikkate alınması gerektiğini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet