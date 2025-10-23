Dolar
BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Margaret Satterthwaite, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırımlarına ilişkin UCM'nin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Washington

Birleşmiş Milletler (BM) Yargıç ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Satterthwaite, basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, UCM yetkililerini "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine dahil etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Herkes hukuk karşısında eşitse UCM'nin eylemleri, bunun hem mağdurlar hem de fail olduğu belirtilenler kişiler için geçerli olduğunu gösteriyor." diye konuşan Satterthwaite, çifte standartların sona ermesi çağrısında bulundu.

Satterthwaite, UCM'ye yönelik "tehdit ve yaptırımların cezasızlık kültürünü teşvik ettiğini", ifade özgürlüğü ve insan hakları savunucularının çalışmalarını engellediğini vurgulayarak, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Tüm ülkeleri UCM'nin, adli makam olarak bağımsızlığına saygı duymaya çağıran Satterthwaite, çalışanların bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması gerektiğini ifade etti.

ABD yönetimi, 20 Ağustos'ta, UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

