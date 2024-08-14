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Dünya

BM: Orta ve Batı Afrika'da 700 binden fazla kişi sellerden etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), Orta ve Batı Afrika'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerin şimdiye kadar 700 binden fazla kişiyi etkilediğini belirtti.

Gülsüm İncekaya  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
BM: Orta ve Batı Afrika'da 700 binden fazla kişi sellerden etkilendi

Istanbul

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışların ve sel felaketinin Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'yu etkilediğini söyledi.

Yüz binlerce kişiyi etkileyen şiddetli yağışların neden olduğu sellerden büyük endişe duyduklarını belirten Haq, "Daha yağmur mevsiminin ilk iki ayında bu şiddette yağışların olması kaygı verici boyutlarda. Şu ana kadar 700 binden fazla kişi bu sellerden olumsuz etkilenmiş durumda." dedi.

Haq, felaketin boyutları karşısında BM'nin ortaklarıyla işbirliği yaparak şiddetli yağışlardan ve selden etkilenen ülkelere desteğini yoğunlaştırdığını vurgulayarak, gıda dağıtımı, barınma, su ve sanitasyon hizmetlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

BM Merkezi Acil Müdahale Fonu bu yıl selden etkilenen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijer hükümetlerine toplamda 10 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

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