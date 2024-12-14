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Dünya

BM: Mümkün olan en kısa sürede Suriye'ye insani yardım ulaştırılması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye mümkün olan kısa sürede insani yardım ulaştırmalarının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
BM: Mümkün olan en kısa sürede Suriye'ye insani yardım ulaştırılması gerekiyor Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Cenevre

Pedersen, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de çok kritik olan durumun, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren güvenilir ve kapsayıcı siyasi bir sürecin başlamasıyla çözülmesi gerektiğini belirten Pedersen, "İkinci kritik nokta ise devlet kurumlarının çökmemesini sağlamak ve mümkün olan en kısa sürede buraya insani yardım ulaştırmamız gerektiğidir. Bunu başarabilirsek, muhtemelen Suriye halkı için yeni bir fırsat olur." ifadelerini kullandı.

Blinken ise toplantıda, Suriye'nin önündeki zorlukların, BM'nin özellikle yardım sağlama ve azınlıkların korunması konusunda kritik bir rol oynaması ve Suriyelilerin öncülüğündeki bir geçişi desteklemek için "birlikte çalışma kararlılığını" ele almakla aşılabileceğini vurguladı.

Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başlamıştı.

Söz konusu toplantı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.

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