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Dünya

BM Medeniyetler İttifakı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

Şerife Çetin  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
BM Medeniyetler İttifakı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler

UNAOC'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Moratinos, söz konusu alçak eylemin Kurban Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara büyük saygısızlık olduğunu kaydetti.

İfade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak kutsal kitaplar, yerler ve sembollere saygısızlık edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Moratinos, "Bu tür eylemler şiddete yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Moratinos, karşılıklı saygının adil toplumlar için önemine işaret ederek, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerine kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.




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