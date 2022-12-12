Dolar
18.63
Euro
19.62
Altın
1,781.59
ETH/USDT
1,255.90
BTC/USDT
17,057.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel reel gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYİH) büyüme oranının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 azalarak yüzde 3,3'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Ömer Faruk Yıldız, Muhammet İkbal Arslan   | 12.12.2022
BM: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir

Cenevre

UNCTAD'ın 2022 İstatistik kitapçığında, bu yılki küresel ekonomik veriler 2021 ile kıyaslandı.

Kitapçıkta 2021'de küresel reel GSYİH'deki büyüme oranının yüzde 5,7 olduğu ifade edilerek, oranın bu yıl yüzde 3,3'e düşeceği tahmini yapıldı.

"İhracat yarı yarıya düşecek" öngörüsü

Kitapçıkta ayrıca dünya çapında mal ve hizmetler ticaretinin bu yıl yavaşladığı ve ihracatın ise yıl sonuna kadar neredeyse yarı yarıya düşeceği öngörüsü paylaşıldı.

Ayrıca, enflasyonun yıl boyunca, başta Afrika olmak üzere dünyada tırmandığı, geçen yıl yüzde 55 artan gıda ve enerji fiyatlarında bu yıl da artış oranının yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde ticaret fazlası oranının arttığı belirtilen kitapçıkça, bunun sonucunda söz konusu ülkelerde ticaret açığının büyüdüğü bildirildi.

46 ülkenin GSYİH'deki büyümesi küresel rakamın altında

En az gelişmiş 46 ülkede GSYİH'deki büyüme oranının 2021'de yüzde 2 ile küresel rakamların altında seyrettiği ifade edilen kitapçıkta, BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandasındaki yüzde 7 hedefinin gerisinde kaldığı kaydedildi.

Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşmasıyla küresel bağımlılık oranının arttığı vurgulanarak, her 100 çalışan bireye bağımlı 54 çocuk veya yaşlının bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kirazlı-Başakşehir ve Bahariye-Olimpiyat Metrolarında seferler bir süre yapılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Benzer haberler

BM: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir

BM: Küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet