Dünya

BM Komiseri Türk: (Myanmar) Bu seçimler açıkça şiddet ve baskı ortamında gerçekleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da 28 Aralık'ta askeri yönetimin kontrolü altında yapılacak genel seçimlerin açıkça şiddet ve baskı ortamında gerçekleşeceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Cenevre

BM İnsan Hakları Ofisi, Myanmar'da yapılacak seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçim öncesi çok sayıda kişinin ifade özgürlüklerini kullandıkları gerekçesiyle "seçim koruma yasası" kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 3 gencin, seçim karşıtı afişler astıkları için 42 ile 49 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki yerinden edilmiş kişilerden, "oy kullanmak için geri dönmezlerse saldırıya uğrayacakları veya evlerinin ele geçirileceği konusunda uyarıldıkları" yönünde raporlar alındığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Myanmar'da 28 Aralık'ta yapılacak seçimlerin askeri yönetimin kontrolünün altında olacağına işaret ederek, seçimler öncesinde şiddet, baskı ve yıldırmanın yoğunlaştığını, sivillerin askeri yetkililer ve orduya karşı çıkan silahlı gruplar tarafından seçimlere katılmaları konusunda tehdit edildiğini bildirdi.

Türk, "Myanmar'daki askeri yetkililer, insanları oy kullanmaya zorlamak için acımasız şiddet kullanmayı ve muhalif görüşlerini ifade edenleri tutuklamayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Yerinden edilmiş kişileri güvensiz ve gönülsüz geri dönüşlere zorlamanın insan hakları ihlali olduğuna vurgu yapan Türk, "Bu seçimler açıkça şiddet ve baskı ortamında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'da 5 yıl aradan sonra ilk seçim 28 Aralık'ta yapılacak.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

