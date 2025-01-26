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Dünya

BM Komiseri Grandi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
BM Komiseri Grandi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi

Cenevre

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Şara ile görüştüğünü kaydeden Grandi, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Grandi, birçok mültecinin de ülkeye geri döndüğünü belirerek, "Geri dönüşlerin kalıcı olması için güvenliğe, çalışmalara, barınmaya ve hizmetlere yatırım yapılması gerekiyor. Bunlar için yaptırımların kaldırılması kritik önem taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

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