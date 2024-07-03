Dolar
32.56
Euro
35.17
Altın
2,362.64
ETH/USDT
3,300.50
BTC/USDT
60,000.00
BIST 100
10,667.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
BM: Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Cenevre

IOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya ile) Sinop nükleer santrali için ciddi adımlar atabiliriz
Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Benzer haberler

BM: Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

BM: Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet