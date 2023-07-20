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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru'nda gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından savaş bölgesinde hareket eden gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
BM, Karadeniz Tahıl Koridoru'nda gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini duyurdu

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel pazara Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ile gübresini ulaştırmak için çaba sarf etmeye devam edeceğinin altını çizen Dujarric, "Gıda mevzusu Genel Sekreter için göz ardı edilmeyecek kadar önemli." dedi.

Dujarric, tahıl ihracatı için farklı fikirlerin gündeme getirildiğine işaret ederek, Rusya'nın gemileri hedef alma olasılığı konusunda "Burası bir savaş bölgesi. Kimse Genel Sekreter'den güvenlik teminatı talep edemez." ifadesini kullandı.

Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin danışma sağlamak için İstanbul'da kalmaya devam ettiğini işaret eden Dujarric, "Bizim Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve Rusya ile imzalanan mutabakat zaptının hedeflerine olan bağlılığımız sürüyor." diye konuştu.

Dujarric, Rusya'nın mutabakat zaptı bağlamındaki taleplerine ilişkin ise Guterres'in şimdiye kadar gerekli çabayı sarf ettiğini ancak bankacılık kuralları ya da sigorta piyasası gibi farklı hususları kontrol etmediğinin altını çizerek, "Görevimiz başkalarının kapılarını çalmak ve bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tahıl koridoru anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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