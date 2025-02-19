BM: İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirmesi 1701 sayılı kararın ihlalidir
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilme süresini geciktirmesinin ateşkes anlaşması ve BM'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğunu açıkladı.
Beyrut
BM Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in bölgeden çekilme sürecinde gecikmenin yaşandığı belirtilerek, bu durumun "BM'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğu" kaydedildi.
Bu durumun, Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasındaki "somut ilerlemeyi gölgelememesi gerektiğine" dikkati çekilen açıklamada, "İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekildi ve Lübnan ordusu zorlu şartlarda bu bölgelere konuşlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümetinin güneydeki bütün bölgelerde "devlet otoritesini sağlamakta kararlı olduğu" ve "Lübnan'da istikrarı korumayı ve çatışmadan kaçınmayı amaçladıkları" kaydedildi.
Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda taraflara çağrı yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yaşayan toplulukların köy ve beldelerin "geniş çaplı bir yıkıma uğradığı" aktarıldı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.
Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.
Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.
Son olarak, İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede Lübnan ordusu konuşlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.